متظاهرون في كربلاء: "تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني" (فيديو)

وهتف المتظاهرون بشعارات داعمة للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، "تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني"، و"نعم نعم للمرجعية.. كلا كلا اسرائيل"، كما موضح في الفيديو الموجود في الصورة الرئيسية.وفي وقت سابق، انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة، تظاهرة دعماً للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف وتضامناً مع قطاع غزة المحاصر ولبنان.تحظى المرجعية الدينية العليا في العراق، الممثّلة بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، بدورٍ قيادي بارز ذي تأثير خصوصاً لناحية المواقف التي صدرت عنه خلال الأزمات والقضايا المصيرية التي واجهها خلال مرحلة الاحتلال الأميركي، أو بعد ظهور تنظيم "داعش" الارهابي واحتلاله لمناطق واسعة من العراق، ووقوفه الدائم إلى جانب المقاومتين الفلسطينية واللبنانية قبالة الغطرسة "الإسرائيلية"، ودعمه لشعوب المنطقة.