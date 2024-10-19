وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني يفتتح مصنع المضادات الحيوية الجديد".وأضاف المكتب، أن "هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع القطاع الخاص ضمن توطين الصناعات الدوائية في العراق".