تجدد التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (صور)

وقال مراسل السومرية، إن نحو 2500 شخص خرجوا بتظاهرة في الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين.وتجددت هذه التظاهرة، بعد أن خرج يوم أمس أكثر من 3 آلاف متظاهر للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، قبل أن تنتهي التظاهرة بعد استخدام القوات الأمنية قنابل مسيلة للدموع.