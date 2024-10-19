برلماني يتقدم بطلب لسحب رخصة قناة MBC عراق

وقال سند في نص الكتاب الموجه إلى هيئة الإعلام والاتصالات، إنه "استنادا الى الدور الرقابي وفق المادة 61 / من الدستور، والمادة 15 و 27/ثانياً و 29 من قانون مجلس رقم 13 لسنة 2018 ، ونظرا الى الإساءة التي وجهتها قناة MBC لشهداء والمنطقة في ظل الأحداث الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لذا تفضلكم بالآتي:1. تزويدنا بمعلومات وأوليات رخصة قناة MBC عراق2. سحب رخصة عمل هذه القناة التي اثبتت انها لا تحترم مشاعر والمنطقة، استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لكم وفق المادة رقم 65 لسنة 2004".ونشرت قناة الـ MBC تقريراً تضمن فيه العمليات الصهيونية والأمريكية التي استهدفت اغتيال قادة المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وايران من بينهم العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، حيث تضمن التقرير تجاوزات واتهامات تسيء لهم.الامر الذي اثار حفيظة عدد كبير من الذين خرجوا فجر اليوم، في تظاهرات غاضبة امام مبنى قناة MBC في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.واقدم المتظاهرون الغاضبون على اقتحام مبنى القناة بعد محاولة القوات الأمنية منعهم والقيام بتكسير وتحطيم الأجهزة فيما اضرموا النيران فيها ما أدى الى احتراق أجزاء كبيرة منها.