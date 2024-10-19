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برلماني يتقدم بطلب لسحب رخصة قناة MBC عراق

محليات

2024-10-19 | 09:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
برلماني يتقدم بطلب لسحب رخصة قناة MBC عراق
707 مشاهدة

تقدم عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم السبت، بطلب إلى هيئة الإعلام والاتصالات لسحب رخصة فضائية MBC عراق.

وقال سند في نص الكتاب الموجه إلى هيئة الإعلام والاتصالات، إنه "استنادا الى الدور الرقابي وفق المادة 61 / ثانيا من الدستور، والمادة 15 و 27/ثانياً و 29 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 ، ونظرا الى الإساءة التي وجهتها قناة MBC لشهداء العراق والمنطقة في ظل الأحداث الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لذا تفضلكم بالآتي:

1. تزويدنا بمعلومات وأوليات رخصة قناة MBC عراق

2. سحب رخصة عمل هذه القناة التي اثبتت انها لا تحترم مشاعر العراقيين والمنطقة، استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لكم وفق المادة رقم 65 لسنة 2004".

ونشرت قناة الـ MBC تقريراً تضمن فيه العمليات الصهيونية والأمريكية التي استهدفت اغتيال قادة المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وايران من بينهم الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، حيث تضمن التقرير تجاوزات واتهامات تسيء لهم.

الامر الذي اثار حفيظة عدد كبير من العراقيين الذين خرجوا فجر اليوم، في تظاهرات غاضبة امام مبنى قناة MBC العراق في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

واقدم المتظاهرون الغاضبون على اقتحام مبنى القناة بعد محاولة القوات الأمنية منعهم والقيام بتكسير وتحطيم الأجهزة فيما اضرموا النيران فيها ما أدى الى احتراق أجزاء كبيرة منها.
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