وبحسب خرائط الطقس، فأن الهوائية الباردة والتي بدأت بالتأثير على اجواء البلاد منذ يوم امس، تعمقت منذ فجر اليوم الاحد مما ستزيد من الشعور بالبرد في اغلب مناطق شمال وغرب البلاد وبعض مناطق وسط البلاد مع بقائها معتدلة في مناطق الفرات الاوسط وجنوب البلاد.ويؤكد مختصون انه يجب مراعاة ثياب الاطفال عند الذهاب الى المدراس خصوصاً في مناطق شمال البلاد، وكذلك يجب اطفاء اجهزة التكييف بشكل كامل للحيلولة من الوقوع في نزلات البرد.ويقول المختصون الجويون في مركز طقس الإقليمي، إن مُخرجات المحاكاة الحاسوبية تبين تأثر بكتلة هوائية تعتبر الأبرد منذ الربيع الماضي، وتبدأ في شمال وغرب البلاد ثم تمتد نحو المناطق والعاصمة بغداد، وستبقى تأثيراتها طيلة الأسبوع القادم.وتشير التوقعات الى حدوث أمطار رعدية مختلفة الشدة على أغلب مناطق الوسط والجنوب بضمنها بغداد اعتباراً من مساء يوم الجمعة المقبل، ليتعمق المنخفض الجوي السبت وينتهي بعد ظهر الأحد المقبل 2024/10/27.ومن المتوقع ان تغطي هذه الامطار المحافظات الواقعة بين (البصرة - صلاح الدين)، اما المحافظات الشمالية ستكون فرصتها ضعيفة باسثناء السليمانية وجنوب كركوك، وسبب ضعف فرصها هو سيطرة مرتفع جوي على تلك المناطق.