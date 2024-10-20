11 محافظة حرارتها عشرينية غدا.. تعرف على موعد وأماكن الامطار في العراق

نيوز – طقس



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار وتصاعد للغبار الأسبوع الحالي.



وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً ،ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية مقاربة ،وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية ،وتنشط الرياح مسببة تصاعداً للغبار وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في وكربلاء المقدسة 28، والأنبار وصلاح الدين 26، وأربيل والسليمانية 21، وبابل 29، ميسان والمثنى 32، الديوانية والنجف الأشرف 30 والبصرة 33".