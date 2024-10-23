بالإمكان إداء العمرة عبر الدراجة النارية.. صور

نيوز – محلي

تمكن عراقي، بدراجته النارية من الوصول الى لاداء مناسك العمرة.

وقال ناشطون على التواصل الاجتماعي، ان "الرحال مظهر السامرائي وهو من أبناء سامراء، توجه من مدينته على دراجته النارية الى لاداء مناسك العمرة".

ووثق السامرائي مراحل سفرته بالصور حتى وصوله الى مكة المكرمة.