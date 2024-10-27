رئيس القضاء يجري مباحثات حول مكافحة الفساد وغسيل الأموال

وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، أن زيدان "استقبل رئيس هيئة مفتن وكل من رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر وقاضي اول تحقيق وغسل الأموال في الرصافة اياد والقاضي لمحكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا وغسل الأموال ضياء جعفر ونزار حسين المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأضاف البيان، انه "بحث معهم افضل السبل لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وفق قاعدة العمل التكاملي المشترك".