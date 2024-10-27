بعد ساعات على اشتعال الحريق.. السيطرة على امتداد نيران "الظلال" في بغداد

وقال الناطق باسم وخلية الاعلام الامني مقداد ميري، في بيان ورد لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على امتداد النيران الى المخازن القريبة من حادث حريق الظلال بعد أن استخدمت ما يقارب (60) إطفاء حوضية واليات كبيرة لعزل منطقة الحريق".وأضاف أنه "لا توجد خسائر بشرية سوى خسائر مادية في مخازن اسطوانات غاز التبريد والاجهزة الكهربائية ومواد تجميل ومواد متنوعة أخرى".وفي ظهر اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن حريقا ضخما اندلع في منطقة فلسطين شرقي .وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا باندلاع حريق ضخم في مخازن الظلال بمنطقة فلسطين".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول احتواء الحريق وعدم وصوله الى البنايات المجاورة".