لليوم الثاني تواليا.. أعمدة الدخان مازالت تتصاعد من حريق شارع الظلال (صور)

وبينت من المتداولة التواصل الاجتماعي، استمرار عمليات الإطفاء من قبل مديرية الدفاع المدني التي استنفرت جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع منذ ظهيرة يوم أمس الاحد، بعدما اندلعت النيران في مخازن الظلال شرقي .كما رصدت استمرار تصاعد الدخان ولكن بشكل أقل بكثير من يوم أمس بعدما غطت السحابة الدخانية أجزاء واسعة من .وكانت مديرية مديرية الدفاع المدني قد اكدت يوم امس الاحد (27 تشرين 2024) ان حريقا ضخما اندلع في مخازن لغاز التبريد في الظلال بمنطقة فلسطين شرقي بغداد، فيما أكدت موصلة جهودها لإخماد الحريق بشكل نهائي.