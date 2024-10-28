العراق على موعد مع أمطار خفيفة.. إليك تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً يتحول ليلاً الى غائم جزئي، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً ويتحول ليلاً الى غائم، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في وكربلاء المقدسة والديوانية وبابل وواسط 28، النجف الأشرف وميسان والبصرة والمثنى29، ودهوك والسليمانية 24، وصلاح الدين وديالى والأنبار27".وأضافت، "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وخاصة في أقسامها الغربية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".ولفتت الى ان "الخميس المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في الوسطى والجنوبية".وأشارت الى أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".