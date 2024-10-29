وزارة المالية تصدر توجيها بسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب

السومرية نيوز – محلي

اصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توجيها بسحب يد مدير عام العامة للضرائب علي وعد علاوي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءَ على توجيه وزير المالية الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق مدير عام العامة للضرائب و استناداَ إلى نص المادتين ( 17، اولاَ و18) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، تقرر سحب يد مدير عام العامة للضرائب علي وعد علاوي لمدة 6م يوما".

وأضاف ان "ذلك يستمر لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".