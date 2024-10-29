الديوانية سترى النور بعد نقص حاد في الخدمات.. كم تكلفة المشاريع المحلية؟

وقال الغانمي في حديث للسومرية نيوز، إنه "تواصلنا يوم أمس مع وزير البلديات والإسكان والاعمار ومدير عام دائرة المجاري بخصوص مشاريع المجاري للأقضية والنواحي في محافظة والمشاريع التي من المفترض ان تحال خلال هذا العام مشروع مجاري قضاء عفك بكلفة إجمالية تصل الى 150 مليار ومحطة رفع قضاء آل بدير ومحطة رفع في قضاء الشامية وكذلك مشروع ماء مجاري ناحية نفر ومشروع مجاري قضاء سومر ومشروع مجاري قضاء السنية".وأضاف ان "المشاريع التي تم المباشرة بها هو مشروع قضاء المهناوية ومشروع مجاري السدير كان فيه بعض المشاكل وعملنا على حلها وسوف يرى النور قريبا".وأشار الغانمي الى ان "مشروع مجاري قضاء الشافعية أيضا سيرى النور قريبا وخلال هذا العام بكلفة اجمالية تصل الى قرابة 720 مليار دينار عراقي من تخصيصات وزارة البلديات والإسكان والاعمار".وختم قائلا: "نتقدم بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء باهتمامه في محافظة وجميع من يحاول من تغيير الواقع الخدمي لمحافظة التي كانت تعاني من نقص حاد في الخدمات واهمال كبير وواضح خلال الفترة الماضية".