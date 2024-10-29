تساؤلات كثيرة: من هي الجهات المستثناة من حظر التجوال المرتقب.. ماذا عن المحال التجارية؟

نيوز - محلي

خلال فترات حظر التجوال التي أعلنتها الحكومة يومي 20 و21 من تشرين الثاني المقبل لاجراء التعداد السكاني، تثار العديد من التساؤلات حول الفئات التي قد يتم استثناؤها من الحظر، وما إذا كانت بعض المحال التجارية ستحصل على تصاريح لفتح أبوابها.

وتعتمد هذه القرارات بشكل كبير على الظروف الأمنية والصحية، إذ تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على السلامة العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الفئات المستثناة من حظر التجوال

وغالباً ما يتم استثناء بعض الفئات من حظر التجوال لأسباب تتعلق بعملهم الضروري أو لتقديم لا غنى عنها. تشمل هذه الفئات عادة:

-العاملين في القطاع الصحي - كالأطباء والممرضين وفرق الإسعاف.

-قوات والشرطة - للحفاظ على النظام العام والأمن.

-الصحفيين والإعلاميين - لتغطية الأخبار ونقل المعلومات.

-الموظفين في قطاع الخدمات الأساسية - مثل الكهرباء والماء والاتصالات.

-العاملين في الإمداد الغذائي - كالعاملين في النقل والتوصيل لتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

المحال التجارية التي قد يُسمح لها بالفتح

في بعض الحالات، قد تُعطى تصاريح لفتح محال معينة، خاصة تلك التي توفر الخدمات والمنتجات الأساسية، ومنها:

-الصيدليات - لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

-محلات بيع المواد الغذائية - لضمان وصول الأطعمة الأساسية.

-محطات الوقود - لضمان توفر الوقود لوسائل النقل الأساسية.

-المخابز - لتأمين الخبز كسلعة ضرورية.

ومع ذلك، قد تختلف هذه الاستثناءات بناءً على الوضع المحلي وقرارات الجهات المسؤولة، حيث يتم التقييم بناءً على مدى الضرورة والاحتياج.

الا انه لم يصدر أي توضيح او تعليمات تخص حظر التجوال المرتقب وما هي الجهات المستثناة وكيف سيتم نقل المواد الغذائية او الحالات الطارئة للمستشفيات؟

أسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات من الجهات الرسمية.