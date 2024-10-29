ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في العراق؟

نيوز – محلي

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الابتزاز الالكتروني في .

وقال مدير المجتمعية العميد علي عجمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز،: إن "الابتزاز الالكتروني من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد في كشف أسرار أو معلومات خاصة"، لافتاً إلى أن "الابتزاز بهذه الصورة يبدأ ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني".

وأضاف، أن "الابتزاز الالكتروني يدخل في عملية التهديد والترهيب للضحية بنشر أو مواد فلمية أو معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين والإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية".

وأوضح عجمي، أن "عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني التي تعتبر من جرائم التهديد في المواد 430 و 431 و 432 من قانون العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969، التي فيها نصت المادة 430 الفقرة الأولى يعاقب بسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره بإسناد أمور خادشة للشرف وكان ذلك مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن الفعل مقصود به"، مضيفاً، أن "الفقرة الثانية من المادة 431 نصت على أن يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو أمور خادشة للشرف".