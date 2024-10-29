في النجف.. مجهولون يزيلون صورة للسنوار تحت مجسرات

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم رسم صورة السنوار تحت مجسرات ثوره العشرين في من مجهولين ومن ثم تم مسحها من مجهولين أيضا".

الى ذلك، قالت بلدية لـ نيوز، "لا نعلم من رسم صورة السنوار ولا بمن مسحها"، مشيرة الى أنها "لم تعط الموافقة بذك".

بدوره أشار اعلام شرطة لـ نيوز، الى أنه "لم تردنا اي شكوى نتحرك على أساسها وهذا ليس من اختصاصنا إنما عمل البلدية".