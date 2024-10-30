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11 ألف معوق حصل على رقم مروري مجاني خلال 2024

محليات

2024-10-30 | 03:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
11 ألف معوق حصل على رقم مروري مجاني خلال 2024
المصدر:
الصباح
331 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحصول ما يقرب من 11 ألف معوق على رقم مروري مجاني خلال 2024، مؤكدة استمرارها بتسلم طلبات استيراد السيارات للمشمولين بذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن إجمالي أعداد المعوقين الذين حصلوا على رقم مروري مجاني خلال الأعوام الماضية، بلغ 60 ألفاً و530، فيما وصل عددهم خلال العام الحالي وحده، إلى عشرة آلاف و870 لوحة للمستفيدين ببغداد والمحافظات.

وبين أنه وفقاً لقانون هيئة ذوي الإعاقة يتم إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم والضرائب لمدة خمسة أعوام عند شراء وسائل النقل المستوردة، ويتحدد الإعفاء كل خمسة أعوام، منوهاً بأن استيراد السيارات، يكون حصراً عن طريق الشركتين العامة لتجارة وصناعة السيارات، على أن تقاد تلك السيارة من قبل المعوق أو من ينوب عنه من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وحدد العقابي عمر المستفيد بـ 18 عاماً فما فوق، وأن يحصل على نسبة عجز تبلغ 50 بالمئة فما فوق، وبخلافه لا يتم قبول طلبه، مشيراً إلى استمرار مركز تشخيص العوق التابع للوزارة، باستقبال طلبات المعاقين الراغبين بالحصول على الرقم المروري مجاناً، موضحاً بأن هيئة حقوق ذوي الإعاقة عازمة على تحقيق الفائدة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية.
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11 ألف معاق

رقم مروري مجاني خلال 2024

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