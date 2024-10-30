العراق يودع "صحة الصدور الورقية" في دوائره العدلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني بالاعتماد على التقنيات الحديثة في عمل الدوائر العدلية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت دائرة الكتاب العدول عن استكمال العمل بنظام رمز التأمين الالكتروني (QR) لجميع الوكالات وفي كافة الدوائر التابعة لها في والمحافظات".ونقلت الوزارة عن مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، قوله إن "جميع دوائر الكتاب العدول البالغة 178 دائرة في والمحافظات، تم تجهيزها بالكامل بمتطلبات العمل بنظام الباركود من اجل تحقيق الانتقال الكامل الى الرقمنة في عمل الدائرة".