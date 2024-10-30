اليمن تتفوق على الامارات.. تعرّف على مرتبة العراق بنسبة استخدام الطاقة المتجددة في الكهرباء

واعتبارًا من عام 2024، سيكون المتوسط للكهرباء المولدة من مصادر متجددة هو 29%، ورغم أن كل تختلف في هذا المقياس، فإن الثروة ليست العامل الحاسم الأساسي، فبالنظر إلى ثرواتها الحالية، فإن العديد من تتفوق على غيرها في مجال الطاقة المتجددة أو تتخلف عنها.ويعتمد التصنيف على بيانات انتاج الطاقة في 2022، حيث جاء بالمرتبة 169 من اصل 196 وبلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها 2% فقط.عربيا، جاءت الأردن بالمرتبة الأولى بنسبة 23% من مساهمة الطاقة المتجددة، تليها اليمن، المغرب، مصر، لبنان، سوريا، الامارات، تونس، ثم بالمرتبة التاسعة عربيًا.وتمثل الطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء كلا من انتاج الكهرباء من السدود او الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، وتمثل نسبة الـ2% للعراق، انتاج الضئيل للكهرباء من مياه السدود، حيث لاتزال الطاقة الشمسية لم تدخل الإنتاج بعد التي يعمل عليها والتي من المؤمل ان تبلغ حوالي 7 الاف ميغا واط خلال الأعوام القليلة الماضية مما قد يرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالي انتاج كهرباء الى حوالي 20%.