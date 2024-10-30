هزة أرضية تضرب العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية قرب شقلاوة في .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية في العامة للانواء والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية، ‎تبعد 25 كم عن شقلاوة - محافظة ".

وأضافت ان "الهزة سجلت في الساعة ‎04:11:22 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوة الهزة ( 3.1 ) درجة"، الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".