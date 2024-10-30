مقتولة ومحروقة.. العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في بغداد

وقال لـ نيوز، انه "تم العثور على جثة امرأة تم قتلها وحرقها في دار عبارة عن هيكل ضمن منطقة الكم في بغداد".واصاف، ان "قوة امنية رفعت الجثة ونقلتها الى الطب العدلي وخبير الادلة الجنائية باشر عمله لمعرفة ملابسات الحادثة".