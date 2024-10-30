التعليم: تمديد التقديم لاستمارة نقل الطلبة الوافدين إلى غد الخميس

نيوز – محلي

وجه وزير العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، بتمديد التقديم إلى استمارة نقل الوافدين إلى غد الخميس.

وقالت وزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الوافدين من خارج ضمن الوجبة الثانية على وفق قناة الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2025/2024 إلى غاية الساعة الرابعة عصرا من يوم غد الخميس الموافق 2024/10/31".