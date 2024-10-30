في العراق.. يومان عيد لهذه الفئة.. هل سيكون عطلة؟

نيوز – محلي

يصادف يومي والثاني من تشرين الثاني المقبل أي بعد غد والسبت المقبل العيد الصغير للمكون الصابئي.

وبحسب قانون العطل فان هذين اليومين يعتبران عطلة للموظفين من أبناء المكون.

الا ان العيد صادف هذه السنة ليكون يومي والسبت والذين هم عطلة رسمية للموظفين ولغالبية .

والعيد الصغير هو عيد الازدهار وموعده في شهر تشرين الثاني من كل عام ويسميه الصابئة المندائيون هيبة الله الصغرى (دهوا هنينة) وهو الملاك جبريل وصعوده.. وقد نزل إلى الأرض بأمر الله، ثم عاد إلى السماء مبشرا بازدهار الكروم وانتشار النور واندحار الظلام.