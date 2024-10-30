بابل.. القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على كوادر تعليمية بمدرسة ابتدائية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "وجّهت قيادة شرطة محافظة ، بمتابعة مباشرة من ، رسالة واضحة وقوية للمعتدين على ، وذلك بعد أن تمكنت قوة من قسم شرطة الرافدين ، مركز شرطة الباقر ، من القبض على من الأشخاص قاموا بالاعتداء على الكوادر التعليمية في مدرسة الأمانة الابتدائية بقضاء كوثى "جبلة" شمال محافظة ، وذلك في استجابة سريعة وحاسمة لحادثة الاعتداء".واضافت، انه "تأتي هذه العملية لتؤكد أن في لن تتهاون مع أي اعتداء على المؤسسات التعليمية أو المواطنين ، وستعمل بكل قوة لحفظ والاستقرار في المحافظة".واشارت الى ان "مدرسة الأمانة الابتدائية تقع في قلب منطقة زبيدي النائية، التابعة لقضاء كوثى شمال محافظة بابل، على بعد نحو 40 كيلومتراً من مركز القضاء".