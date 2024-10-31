شمول مليوني شخص بالضمان الصحي.. 25% منهم "لن يدفعوا اشتراك وسيتعالجون مجانًا"

وقال الحسناوي ان هيئة الضمان الصحّي وقعت عقوداً مع 19 جناحاً خاصّاً واستشاريَّة في المستشفيات الحكوميَّة والأهليَّة، مبينا ان العقود شملتْ الأجنحة الخاصَّة في دار التمريض الخاص وغازي الحريري وسعد الوتري للعلوم العصبيَّة وابن الهيثم للعيون، فضلاً عن العلويَّة التعليمي للولادة وأطفال العلويَّة التعليمي والكندي التعليمي والإمامين الكاظمين (عليهما السلام) وابن سينا، وكذلك المركز الوطني لطبِّ الأسنان التابع لدائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة والعيادة التخصّصيَّة في التعليمي ومراكز تخصصيَّة للأسنان ومختبرات في القطاع الخاص".وأضاف أنَّ "التعاقد شمل أيضاً ثلاثة مستشفيات في القطاع الخاص"، مبيِّناً أنه "سيتمّ التعاقد خلال المرحلة المقبلة مع الأطباء"، بحسب صحيفة .ولفت إلى "شمول مليون و(500) ألف مضمون من موظفي بغداد، موزعين بين ما يقارب (48) وزارةً ومؤسَّسة، إضافة إلى شمول (500) ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعيَّة معفيين من الاشتراكات، إضافة إلى المتقاعدين والمواطنين".