قرار من التربية يخص قبول خريجي مراكز محو الأمية في المدارس

نيوز – محليات



أكدت للتعليم العام والاهلي والأجنبي التابعة لوزارة التربية، اليوم الخميس، قبول خريجي مراكز محو الامية والتعليم المسرع واليافعين الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية في المدارس المتوسطة المسائية للأعمار من (٢٠ سنة) فما دون.



أدناه نص القرار:

