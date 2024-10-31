الإعدام لمجرم ينتمي إلى عصابات داعش في صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الأعلى، في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي شارك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية التي كانت متواجدة على نهر الاسحاقي عام 2014".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية 1 / 3 / 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".