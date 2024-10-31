بالجرم المشهود.. القبض على طبيب حاول ابتزاز أحد المدراء العامين بالنجف

وذكرت النزاهة في حديث خاص لـ نيوز، أنه "بكمين محكم وبإشراف تحقيق النجف تمكن تحقيقات النجف من القبض اليوم على المدعو (ر، ل،) الذي يعمل طبيباً جراحاً، أثناء ابتزازه أحد المدراء العامين في محافظة النجف".وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بعد مراقبة دقيقة وأسفرت على ضبطه متلبساً باستلام مبالغ المالية (كرشوة) واحيل الى لينال جزاءه العادل".