التعليم تعلن نتائج قناة الاعتراضات ضمن القبول المركزي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تتضمن نتائج الاعتراضات للقناة العامة قبول (2431) طالبا من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (1188) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (1603) ممن كانت معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".فيما تضمنت نتائج الاعتراضات لقناة ذوي الشهداء، بحسب البيان، "قبول (322) طالبا من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (13) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (24) ممن كانت معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".ووجهت الوزارة، وفقاً للبيان، "الجامعات ببدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".