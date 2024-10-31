اغلاق جسر حيوي في بغداد

أعلنت العامة، اليوم الخميس، عن اغلاق الأحرار من باتجاه لمدة 20 يوماً.

وقالت المرور العامة، في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، انه "سيتم قطع الأحرار من باتجاه لمدة 20 يوماً لغرض أعمال صيانة وقشط وإكساء.