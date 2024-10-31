اعلان نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تتضمن النتائج قبول (٢١٧٦٥) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023 وقبول (٦٨٤٦) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (٢٩٩٥) طالبا".وأضافت: "بهذا الصدد توجه وزارة العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".