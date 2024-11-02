​كردستان تمنح الجامعات صلاحية تعطيل الدوام

أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي في إقليم العراق، عن منح الجامعات صلاحية تعطيل الدوام.

وقالت الوزارة في بيان، إنه حرصاً على سلامة والأساتذة والموظفين في الجامعات الحكومية والأهلية، قرر وزير العالي والبحث العلمي في إقليم آرام محمد قادر منح الجامعات صلاحية العطلة".

وأضاف البيان "وذلك استناداً إلى التحذير الذي أصدرته هيئة الأنواء والرصد الزلزالي بشأن موجة الأمطار الغزيرة المقبلة".