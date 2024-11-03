الديوانية تعاني من "افتقاد دولة المؤسسات".. مسؤول يوضح للسومرية

وقال الخزاعي في حديث للسومرية نيوز، انه في محافظة الديوانية نعاني منذ سنوات طويلة من "افتقاد المؤسسات" وما معناه ان دوائر هي دوائر أزمات وليس لديها مشاريع وخطط مستقبلية".وأضاف ان هناك مشاريع للمحافظات الأشد فقراً وهذا الموضوع تم التطرق له في وقت سابق، على ان حصة الديوانية هي 250 مليار دينار وبعدها الى 150 مليار دينار، ويوم أمس سمعنا ان المبلغ هو 120 مليار دينار، وهذا الامر يحتاج الى المصادقة خلال يوم واحد، لكن هذا مخالفة أخرى تضعنا امام حرج كبير لان هذه المشاريع تحتاج الى مراجعة ودراسة".ويشكو أهالي المحافظة، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.