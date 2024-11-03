ميسان تمهل مربي المواشي 7 أيام لإخلاء المدينة منها وتهدد بإجراءات صارمة

وقال الإعلامي في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي أمهل أصحاب حظائر تربية المواشي وأيوائها في المناطق السكنية (سبعة أيام) لإخلاء مراكز المدن منها وعدم الرعي العشوائي في الأحياء السكنية والحدائق العامة والجزرات الوسطية".ووجه الفرطوسي، الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي والأجهزة الأمنية والمؤسسات البلدية والبيئة لـ"القيام بحملات واسعة لرصد هذه الحالات ومصادرة الأغنام والأبقار (السائبة)"، مشدداً على "فرض الغرامات المالية واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".ودعا المحافظ، جميع المواطنين إلى "التعاون مع الجهات المعنية والتبليغ عن هذه الظاهرة غير الحضارية التي تؤثر على البيئة والصحة العامة".