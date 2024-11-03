العراق.. تنويه هام بشأن التعيينات

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أنه "استثماراً لجهود مجلس الخدمة العامة الاتحادي المبذولة في إطلاق الاستمارة التكميلية للوجبة الثانية من تعيينات الشهادات العليا والخاصة بمن كان تاريخ حصوله على الشهادة بين تاريخ 16 /5 /2023 الى 14/ 6 / 2023 سواء اللذين كانت لديهم كودات فعالة ولم يسبق لهم التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية أو الذين تم تزويد ببياناتهم مؤخراً من قبل وزارة العالي والبحث العلمي، ضرورة استغلال المتبقي من المدة المحددة للتقديم واغتنام هذه الفرصة لغرض استكمال بياناتهم والتقديم على استمارة التوظيف المعلنة حالياً".وأضاف البيان، أن "التقديم سيستمر لغاية نهاية الدوام ليوم الاثنين الموافق 11 تشرين الثاني الحالي".