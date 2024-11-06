البصرة.. احتجاج امام أحد الفنادق بسبب حفلة "الهلوين" (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "المئات من المحتجين اجتمعوا امام فندق "جراند ميلينيوم" استنكارا لحفلة الهلوين في وما جرى فيها من اعمال غير أخلاقية"، على حد وصفهم.وأضاف، ان "المحتجين يطالبون بعدم إقامة حفلات مشابهة لهذه الحفلة في المستقبل".وأشار المراسل الى ان "القوات الأمنية حضرت الى المكان وقامت بتطويق المبنى".