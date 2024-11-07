توجيه من المرور يخص أصحاب المركبات "الخصوصي"

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، انه "بعد أن تم طباعة كافة لوحات تسجيل المركبات الخصوصي وجه مدير المرور العام الحقوقي (رعد عبد الصاحب)بدوام كافة مجمعات التسجيل في والمحافظات يوم السبت لأستقبال المواطنين لغرض تثبيت لوحات تسجيل المركبات (الخصوصي)".ودعت المديرية المواطنين المنجزة معاملات تسجيل مركباتهم (الخصوصي) لـ"مراجعة مجمعات التسجيل يوم السبت لغرض استلام وتثبيت لوحات مركباتهم".