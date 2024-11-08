"تجيبلي مليون دولار فقط".. تسريب صوتي منسوب لكبير مستشاري رئيس الوزراء.. ما قصته؟

نيوز – محلي

تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا نسب لكبير مستشاري عبد الكريم وهو يتحدث عن تسلمه رشوة، وفقا للتسجيل.

وجاء في التسجيل المنسوب للفيصل "أبو طه مو مثل ذيج تخليني اتعب واركض بيها وتالي تجيبلي فقط مليون دولار.. وتروحون تعطون للوزير كم مليون".

وأضاف في التسجيل المنسوب "ممكن تشوفون أي معمل وضبط امورك وانا اطرحه فرصة استثمارية على لان أبو (رئيس الوزراء) لديه توجيه على القطاع الصناعي بس تكون الشغلة جيدة وبها فائدة زينة".

الا ان هذا التسجيل لم يتم التأكد من صحته، فيما قامت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بنشره وتناقلته.

وتنتظر اوساطا عدة توضيحا رسميا بشأن صحة هذا الفيديو من عدمه وهل انه حقيقي ام تم تركيبه عبر الذكاء الاصطناعي؟

ونشرت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي سابقا مقاطع صوتية نسبت الى مسؤولين كبار، بعضها كانت ملفقة وأخرى ثبتت صحتهاـ، اخرها للمدير العام لهيئة الضرائب علي علاوي، فما وجه بفتح تحقيق بالتسجيل والتأكد من صحته، فيما أصدرت وزيرة المالية قرارا بإقالة علاوي من إدارة الهيئة العامة للضرائب.