خطيب الكوفة يحث على التبرع إلى اللبنانيين

واستشهد الدنيناوي بعدد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والروايات المنقولة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) التي تؤكد على الإنفاق في سبيل الله، مبينًا أن الله سبحانه وتعالى يكافئ المنفق في سبيله ويضاعف الأجر له.وأضاف الدنيناوي: ومن هنا أقول إن الإنفاق ومعونة الأخ لأخيه يعد من أبواب التكافل الاجتماعي الإسلامي، مؤكدًا: ومن هنا لابد لنا أن نشد على يد سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد مقتدى (أعزه الله) في التبرع لأخوتنا اللبنانيين.وأوضح خطيب الكوفة أن الكثير من اللبنانيين بلا مأوى ولا دواء ولا طعام ومنظر الأطفال يفطر قلب الغيور، مستدركًا: ومع كل هذا فهم في منطق العزة والشموخ والإباء ومعادات الكيـان الصـهـيوني من الأنتن ياهو وتحزبه والأجبن بايدن وأسلحته.وتابع: فقدموا خيرة الشهداء وآلاف الجرحى وأضحت منازلهم خرابًا وكل ذلك بعين الله تعالى، خاتمًا: اللهم انصر ومقاومـه وأحبتنا في فلسطين ومقاومهم وأكسر شوكة أعداءهم وانصرهم نصرًا عزيزًا وافتح لهم من لدنك فتحا مبينًا يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم.