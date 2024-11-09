القبض على متهم "اغتصب ابنته" في الديوانية

وقال لـ نيوز، انه "تم القبض على شخص في بتهمة اغتصاب ابنته بعد قيامها بتقديم شكوى ضده لقسم حماية الأسرة".وأضاف، أن "القضاء ينتظر نتيجة الطب العدلي".