في بغداد.. نجل ضابط ينهي حياته شنقا

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار نجل ضابط في شنقا جنوبي .

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وقال في حديث لـ نيوز، إن "نجل ضابط برتبة في انتحر باسلوب الشنق داخل منزله ضمن منطقة السيدية"، الى أن "المنتحر هو وتولد 2014".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.