توضيح من المرور بشأن الدراجات النارية غير المسجلة

مدير المرور العامة رعد عبد قال إن "الوزارة أصدرت بداية العام الحالي توجيهاً بإيقاف تسجيل جميع الدراجات النارية، سواء كانت ذات عجلتين أو ثلاث عجلات (تكتك)، ومنع سيرها في الشوارع العامة والطرق لكونها لا تحمل لوحات مرورية".وأضاف أن "المديرية قامت من خلال مفارزها بمصادرة الدراجات غير المسجلة، لكونها تعد مخالفة لقانون المرور"، معلناً قرب استئناف إصدار التراخيص بعد مناشدات عديدة من المواطنين، لاسيما من أصحاب الدخل المحدود ومراعاة لظروفهم، شريطة أن تحمل أوراقا أصولية".وبين عبد أن "الدراجات النارية التي حجزت ستجري إعادتها إلى أصحابها، لغرض تسجيلها، ومنحهم فرصة أخرى"، منوها بأن "جميع تلك الإجراءات تأتي خدمة للمواطنين، لكون الدراجة أو المركبة التي لا تحمل لوحات مرورية تشكل خطراً وتحمل صاحبها تبعات قانونية، لاسيما أن استغل ذلك في تنفيذ جرائم ومخالفات قانونية".من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري أن "جميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة هي خدمة للصالح العام، وحرصا على استتباب الأمن والأمان"، عاداً "سير المركبات من دون أن تحمل لوحات مرورية، مخالفة قانونية تتم إحالتها بدعوى جمركية، كما أن هناك من يستخدم الدراجات النارية لتنفيذ عمليات إجرامية".