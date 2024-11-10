الحكومة العراقية للعوائل: ابقوا في منازلكم

نيوز – محلي

دعت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، العوائل البقاء في المنازل خلال يومي 20 و21 من الشهر الحالي لاجراء التعداد السكاني.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط تميم اليوم، ترأس الاجتماع لخلية التعداد السكاني الإعلامية".



وقالت وزارة التخطيط في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط تميم اليوم، ترأس الاجتماع لخلية التعداد السكاني الإعلامية".

وأكد تميم على "الدور الاساسي للاعلام في انجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه في الاسبوع المقبل"، الى ان "مشروع التعداد يمثل استحقاقا وطنيا مهما، ذلك لان لم يشهد اجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987".

وتابع ان "الوزارة انهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر"، داعيا "وسائل الاعلام الى اخذ دورها في تهيئة الاجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع".

واشار الوزير الى "وجوب تواجد الاسر في منازلها في يومي التعداد من اجل ان تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لانها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها".

وشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل الخطة الاعلامية للتعداد والخطوات المقبلة، ودور المؤسسات الاعلامية في تنفيذ الخطة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وشبكة الاعلام العراقي، وهيأة الاعلام والاتصالات وخلية الاعلام الامني، وممثلو عدد من القنوات الفضائية.

كما حضره رئيس هيأة الاحصاء، ضياء عواد كاظم، وكبير مستشاري صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق