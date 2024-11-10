للتخفيف عن ذوي الموتى.. الشيخ المسعودي يدعو دواوين الأوقاف لفتح قاعات المناسبات مجاناً

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ورد لـ نيوز، أن "الشيخ المسعودي، اشرف على بناء مناسبات خدمية لتفتح مجاناً، وذلك في منطقة التراث بالعاصمة بغداد".ودعا المسعودي، وفق البيان، دواوين إلى "فتح قاعات المناسبات مجاناً؛ للتخفيف عن ذوي الموتى".