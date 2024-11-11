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حشود بشرية تملأ المدينة الرياضية.. اقبال على تذاكر العراق والأردن قبل 3 أيام من المباراة (فيديو)
محليات
السومرية نيوز-محليات
غص شارع المدينة الرياضية في محافظة البصرة، منذ صباح اليوم الاثنين، بحشود بشرية كبيرة حيث توافد الاف المواطنين الى المدينة الرياضية للحصول على تذاكر مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
2024-11-11 | 02:12
2024-11-11T02:12:38+00:00
Alsumaria Tv
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حشود بشرية تملأ المدينة الرياضية.. اقبال على تذاكر العراق والأردن قبل 3 أيام من المباراة (فيديو)
808 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
غص شارع
المدينة
الرياضية في محافظة البصرة، منذ صباح اليوم الاثنين، بحشود بشرية كبيرة حيث توافد الاف المواطنين الى
المدينة
الرياضية للحصول على تذاكر مباراة
العراق
والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وانطلقت مبيعات تذاكر المباراة اليوم الاثنين وذلك قبل 3 أيام من موعد المباراة التي من المؤمل ان تقام على
ملعب
البصرة الدولي (جذع النخلة) يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن الجولة الثالثة للمجموعة ب، لتصفيات كأس العالم.
وتتراوح أسعار التذاكر بين 15 الف دينار و 50 الف دينار على 4 فئات مختلفة، حيث تتوزع حسب أماكن الجلوس الى 15 الف و20 الف و30 الف و50 الف دينار.
وسيكون البيع بواقع تذكرتين اثنتين فقط لكل مشجع لمنع تسرب التذاكر للسوق السوداء والانتفاع منها، كما سيتم منح سوار بنفس لون التذكرة، وذلك لضمان عدم سرقة او ضياع التذكرة والدخول بها من قبل شخص اخر.
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