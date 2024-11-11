إجراء جديد لمتابعة عمل المولدات في بغداد.. تسجيل 733 مخالفة خلال 40 يوماً!

وقال رئيس النفط والطاقة في صفاء المشهداني إن حدد خلال شهري تشرين الأول، وكذلك تشرين الثاني الحالي تسعيرة موحدة للمولدات الحكومية والأهلية في بغداد، وهي 12 ألف دينار للخط الذهبي و8 آلاف دينار للنهاري و6 آلاف دينار للخط الليلي، داعياً جميع المتعهدين إلى الالتزام بهذه التسعيرة.وحثَّ المشهداني المواطنين على التقدم بشكاواهم إلى الطاقة المحلية أو البلدية والمحلية والوحدات الإدارية من أجل محاسبة المخالفين.وأوضح أن اللجنة سجلت 733 مخالفة منذ تشرين الماضي وحتى الآن، إذ إن هناك مناطق يصل سعر الأمبير فيها إلى 15 ألف دينار، منبهاً إلى أن اللجنة غرَّمت الكثير من المخالفين مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون دينار، فضلاً عن أخذ تعهد خطي منهم بعدم تكرار ذلك، إلى جانب العمل على سحب المولد عند تكرار المخالفات.ولفت إلى أن اللجنة تدرس بالتنسيق مع الحوكمة الإلكترونية في إدخال نظام (الأتمتة) في عمل جميع المولدات الأهلية والحكومية من خلال استحداث تطبيق إلكتروني يتم فيه خزن المعلومات الخاصة بأي مولد سواء التسعيرة أو عدد المشتركين، علاوة على العمل بموضوع الجباية الإلكترونية من خلال هذا التطبيق بموجب نظام سيتم الشروع به حال استحصال الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.وبين المشهداني أن تطبيق النظام سيقضي على جميع المحسوبية والمنسوبية في عمل المولدات، وكذلك تلافي أي تواطؤ من قبل مسؤولي الوحدات الإدارية أو دوائر الكهرباء المحلية مع المتعهدين، لأن التعامل سيكون إلكترونياً لا يمكن التدخل به من أي طرف.