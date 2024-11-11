الديوانية..القبض على ٣ متهمين اجانب يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ نيوز، انه "بتوجيه مباشر من قبل شرطة محافظة الديوانية نجاح سلطان، تمكنت القوة المكلفة بحماية هور الدلمج وبالتنسيق مع جهاز المخابرات في الديوانية من إلقاء القبض على ٣ صيادين اجانب، بالقرب من منطقة هور الدلمج".واصافت، انه "وجد بحوزتهم اثنان من ( صقر ) وجهاز تعقب تستخدم للصيد"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت على خلفية مخالفتهم للتعليمات الصادرة من بخصوص تنظيم عملية الصيد داخل العراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".