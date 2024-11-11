بالصور والفيديو.. الموصل تغرق والمياه تجرف سيارة احد المزارعين بحمام العليل

نيوز – محلي

تعرضت ومناطق أخرى في محافظة الى الغرق نتيجة تساقط امطار شديدة غطت عدد من في بعض المناطق.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوية تظهر فيها غرق كامل لعدد من الشوارع حتى وصلت المياه الى مستويات مرتفعة غطت سيارات بالكامل.

كما تناقل احد الناشطين مقطع فيديو لسيارة احد المزارعين وهي تجرفها السيول في منطقة حمام العليل".

وتسائل موصليون "عن مصير المليارات التي صرفت على المجاري في زمن السابقة؟".