زيادة عدد الجامعات يرفع رصيد العراق في مؤشرات الجودة الأكاديمية

وأكد مختصون أن ارتفاع مؤشر الجامعات العراقية في هذا التصنيف سيساهم في ترتيب في المؤشرات العالمية التي تقيم أداء العالي، لا سيما تلك التابعة للأمم . هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية والجامعات المحلية في مستوى وتطوير البيئة الأكاديمية، مما يساهم في تعزيز مكانة كداعم رئيسي للبحث العلمي والابتكار في المنطقة.وارتفع عدد الجامعات العراقية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي مما يؤشر على الجهود التي تبذلها وزارة العالي والبحث العلمي العراقية في التدقيق على الجودة وتطبيق معاييرها في الكليات والجامعات العراقية.