أبرز ملفات نشرة السومرية.. زيارة السوداني لكردستان والمصالح الحزبية في مجالس المحافظات

# السوداني يحطُّ رحالَه في الاقليم.. العالقةُ وتصديرُ النفطِ وتشكيلُ حكومةِ ابرزُ الملفات# الخلافاتُ السياسيةُ والمصالحُ الحزبيةُ تغيرُ بوصلةَ مجالسِ المحافظات.. عامٌ على الانتخاباتِ دون انجازاتٍ تُذكر# بسببِ مخالفاتٍ في تجهيزِ وقودِ الطائرات.. الحبسُ الشديدُ لثلاثِ سنواتٍ بحقِ وزيرِ النقلِ الاسبقِ كاظم فنجان# مع قربِ الانطلاق.. التخطيطُ تؤكدُ جهوزيتَها وتعلنُ انشاءَ غرفةِ عملياتٍ في كلِ محافظةٍ، لإدارةِ التعدادِ السكاني